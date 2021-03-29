唱作男歌手黃劍文、女歌手陳明憙、陳凱彤、彭家麗與Joe Junior等今日在尖東為慈善音樂劇場舉行記者會，該劇透過音樂形式講述視障人士的故事，彭家麗和Joe Junior將在演員們演出時唱出與劇情相關劇情的歌曲。

黃劍文扮演一夜失明的長跑教練，他首次演音樂劇，坦言是一項挑戰：「我問返當事人，佢接受唔到，係咁對屋企人發脾氣，鬧走晒屋企人，佢自己都好難過，曾經都有諗過輕生，我聽到好心酸。」向來斯文的黃劍文，笑言都可以演到發脾氣的情節：「所以對我嚟講係有挑戰性。」

至於陳明憙飾演一位從小因弱視而缺乏自信的視障人士，她直言要由小學生開始扮演至成年人，故此仍在摸索如何演繹角色：「而家有個展覽可以體驗失明係點樣。」黃劍文表示已去過體驗失明的展覽，他說：「一入去有少少驚、緊張，因為真係睇唔到嘢，入去亦有心酸，睇唔到嘢嘅人原來係咁樣，入咗去成個鐘，我嘅體驗係感恩，原來眼真係咁重要，覺得自己已經擁有咗好多。」

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