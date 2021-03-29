十年人事幾番新，香港不用10年已變得面目全非，陷入「獵巫」年代，敢言敢演敢做的演員越見矜貴，昨晚不少港人感到難過，智叔演的好戲陪伴許多港人一起成長，當中智叔在《十年．本地蛋》道出「千祈唔好慣，就係因為我哋乜嘢都慣晒，先搞到你哋咁」，已再沒機會在港片聽到。

《十年》監製蔡廉明昨晚得悉智叔離世表示：「收到這個消息真的很突然，記得當初邀請智叔參與《十年》，他很爽快就答應，他非常願意支持新導演，也帶了他一位學生參與演出，他的表現十分專業，台前幕後工作人員都獲益良多。最後一次與他見面是去年十一月在浸大的舉行的《幻愛》映後分享會，當天與他同台分享。知道他離開這個消息真的可惜及傷感，永遠懷念。」

而其中一個單元《本地蛋》導演伍嘉良，對於廖啟智離世感到傷痛，他接受媒體訪問時，讚智叔是專業演員，他回想當初寫《本地蛋》劇本，就是用智叔本人為原形創作角色，智叔在戲中對手是小朋友，他亦從未厭棄小朋友多次出錯要重拍，即使知新晉導演執導，製作成本低，在拍攝時智叔仍照樣跟導演有商有量，專重導演意見，絕對是新晉電影人的學習榜樣。

深入民心的威力

伍嘉良今早接受《蘋果》訪問時說：「智叔離世，我們當然好傷感，自己萬幸有機會同智叔合作過，拍一套短片《本地蛋》，雖然好短嘅一個合作，但係自己喺智叔身上學到好多嘢，同埋佢係一個好好嘅前輩、好好嘅榜樣，一位演藝專業人士，離開咗我哋，我覺得係伴隨我們香港人成長，好珍惜好專敬一位演員，十分婉惜，好傷心。」

伍嘉良又稱若不是智叔願意參演《本地蛋》，大家可能未必會記得有這套短片出現過，「甚至乎《本地蛋》可能甚麼也不是，正正係智叔演繹及參與，佢令到大家今日仍然好記得某啲對白，智叔演過所有角色、劇集及電影都係深入民心，佢就係有呢種威力，之所以我哋咁珍惜及重視一位資深前輩，係好特別，你喺畫面見到智叔就能夠即時投入到角色、投入到個世界，能夠同角色產生共鳴。智叔就係有呢一種無人能及的能力，我覺得好厲害」，希望智叔安息。

此外，杜汶澤在facebook留言悼念，「他走了，而香港亦再沒有《本地蛋》，我們是香港人，一個苦難的民族，習慣了沒有好消息，已經變得很堅強！你一路好走，我們好好活下去。」之後杜汶澤再出post，引用智叔曾在《本地蛋》演賣蛋商人，講過對現世荒謬「千祈唔好慣」的對白，「錯就係嗰啲本身亂咁話人犯規嘅人，知唔知啊？無論點，唔好人講你就講，人做你就做，用腦諗吓先，O唔OK？」

不少網民紛紛留言表示傷心，有網民留言稱：「有朋友做幕後，畀過段片我睇。智叔做完一個shot之後佢定咗喺度。導演未叫cut佢冇郁過，眼都唔眨，非常專業。」

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