復活長假期啟動在即，睇展覽充實心靈智慧，是shopping買物以外的好選擇。近期有多個與時尚界有關的話題展覽舉行中，Louis Vuitton在中環搞傢俬展，更展出夏永康珍藏的<花樣年華>舊照。Van Cleep & Arpels則以黃金歷史為主題，展出三千年歷史的商代耳環。

Louis Vuitton

Louis Vuitton最近將中環畢打行Objets Nomades 傢品系列展覽地，在場內展出自2012年起、世界各地藝術家及設計師為LV設計的Objets Nomades傢俬及精品。

三層高的展場，以大海及碼頭為不同展區的分割概念，每個展區擺放充滿創意的傢俬之外，更結合不同感觀元素，如大廳中的窗簾會有風吹、火爐發等。大會今次和夏永康合作，由他精挑一些私人照片收藏融入場地佈置，行展覽時會不斷發掘到昔日香港的動人影像，如：《花樣年華》張曼玉照片。

Objets Nomades以體現夢想、快樂為概念，今次展出56 件創意旅行用品及傢具， 焦點之一為全新作品Lanterns，以人手織皮製作獨特的LED燈；另一焦點來自香港設計師傅厚民（Andre Fu）設計，名為「對話」的雙座位椅子，是設計師希望帶出人與人面對面交談的樂趣，林嘉欣參觀時也和傅厚民面對面交流創作。

Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels創立的L’ÉCOLE珠寶藝術學院，最近就舉行「黃金的藝術：三千年華夏珍藏展」，以黃金為主題，展出中國古代以黃金作為材質的飾品，各種金匠技術、美學概念，以及講解黃金及金工技術的歷史等。

今次更展出55件珍貴的珠寶金器，例如一對商代的金耳環，就超過三千年歷史！亦有公元前以動物為重心的狼紋頸圈、金冠、古典釵簪等，展示由商代至清朝期間、中原及草原不同地區的金工作品，並介紹中國古代四種主要的金工技術：錘鍱與鏨刻、鑄造、珠化、金絲與纍絲。看金飾以外，更有由初階至深造報的黃金課程可以報讀，深入了解。

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