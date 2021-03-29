新疆棉風波持續發酵，一眾明星為表愛國心，紛紛割席國際名牌，其中被官媒點名的兩大運動品牌Nike、Adidas，解約的巨星包括：楊冪、Angelababy、陳奕迅、易烊千璽、王一博等。大批無約、無品牌在身的紅星出現市場，益了國產運動品牌李寧和特步，趁低吸納明星做代言人。李寧牌在新疆棉事件後，即時簽下了當紅的肖戰出任代言人。

女星方面？張栢芝因《乘風破浪的姐姐》在內地人氣急升，似乎也有望成為李寧牌的新代言人。她連日來穿上李寧牌運動衫發文狂讚品牌，又在IG Story連環po，貼出兒子Lucas和Quintus收到李寧牌波鞋的開箱片，兩個兒子不斷試鞋，而張栢芝又和囝囝鞋貼鞋，寫上「珍惜和小朋友的時間」。 她當然亦親身着上腳，着住波鞋在跑步機跑步，出街都大特寫對鞋，寫「真心真意推介的波鞋」，全力推薦，內地即傳出她將成為李寧牌新代言人的消息。

順帶一提，栢芝前夫謝霆鋒則是另一品牌，他由2002開始簽約特步做代言人，去年更以千萬人民幣入股，成為股東之一。

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