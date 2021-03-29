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有色人種頒獎禮丨「黑豹」查特域克連奪影帝及男配角 維奧拉戴維絲包辦影后視后

41分鐘前
「黑豹」查特域克保斯曼和維奧拉戴維絲分別獲得影帝及影后殊榮。

第52屆美國全國有色人種協進會（NAACP）頒發的Image Awards前日舉行頒獎禮，去年8月28日因大腸癌病逝的「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）連獲最佳男主角及最佳男配角兩獎，而入行40年的影壇笑匠愛迪梅菲（Eddie Murphy）就獲選為名人堂得主，領獎時表示非常感動。

今屆Image Awards於上周一至五已在官網公佈各個獎項，並於前日舉行的電視頒獎禮上頒發其餘大獎。查特域克分別憑Netflix電影《誓血五人組》（Da 5 Bloods）及《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲得最佳男配角和影帝殊榮，其太太Simone Ledward代為領獎時感動流淚。另外，黑人女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）亦分別憑《藍》片及劇集《法網危情》（How to Get Away with Murder），獲得影后及劇情組視后。59歲愛迪梅菲獲頒名人堂時表示獎項是入行40年最完美的紀念，過去曾獲選入名人堂的黑人名人包括名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）、男歌手Stevie Wonder和導演史碧李（Spike Lee）等。其餘得獎者包括最佳電影《重案夢幻再重組》（Bad Boys for Life）、最佳動畫《靈魂奇遇記》（Soul）、劇情組視帝Rege-Jean Page和喜劇祖視后Issa Rae等。音樂組面，樂壇天后Beyonce就包辦最佳女歌手、最佳合唱歌、最佳MV和最佳饒舌歌等多個獎項。

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