第52屆美國全國有色人種協進會(NAACP)頒發的Image Awards前日舉行頒獎禮,去年8月28日因大腸癌病逝的「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)連獲最佳男主角及最佳男配角兩獎,而入行40年的影壇笑匠愛迪梅菲(Eddie Murphy)就獲選為名人堂得主,領獎時表示非常感動。

今屆Image Awards於上周一至五已在官網公佈各個獎項,並於前日舉行的電視頒獎禮上頒發其餘大獎。查特域克分別憑Netflix電影《誓血五人組》(Da 5 Bloods)及《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)獲得最佳男配角和影帝殊榮,其太太Simone Ledward代為領獎時感動流淚。另外,黑人女星維奧拉戴維絲(Viola Davis)亦分別憑《藍》片及劇集《法網危情》(How to Get Away with Murder),獲得影后及劇情組視后。59歲愛迪梅菲獲頒名人堂時表示獎項是入行40年最完美的紀念,過去曾獲選入名人堂的黑人名人包括名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)、男歌手Stevie Wonder和導演史碧李(Spike Lee)等。其餘得獎者包括最佳電影《重案夢幻再重組》(Bad Boys for Life)、最佳動畫《靈魂奇遇記》(Soul)、劇情組視帝Rege-Jean Page和喜劇祖視后Issa Rae等。音樂組面,樂壇天后Beyonce就包辦最佳女歌手、最佳合唱歌、最佳MV和最佳饒舌歌等多個獎項。

