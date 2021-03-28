仲講？打啦——鋪了三集，兩隻泰坦巨獸哥斯拉和金剛總算遇上，一見面招呼都冇打就直接在航空母艦上開拖！打一場未夠喉，再在滿佈霓虹光的夜中環延續未完之戰，由唔妥對方，打到彼此敬佩。《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）這片名，完全符合商業說明條例。

撰文：月巴氏

實不相瞞，入場前的我，只渴望睇兩隻傳說中的巨獸互片（以及那隻事先張揚的隱藏final boss）。一直認為，對於不同類型的電影，應該抱不同的期望，所以不需要在一齣擺明sell電腦特技的怪獸片，期望睇到意思深邃的人類文場戲。咁當然，如果有，亦無妨。

壯觀的巨獸大戰

我沒看過1962年那齣《金剛決戰哥斯拉》（King Kong vs. Godzilla）：嚴格來說，是沒看過任何一齣東寶拍的《哥斯拉》，所以不會渴望在荷李活版中找到對舊版的借鏡和致敬，荷李活這一個「MonsterVerse」，完全是獨立的文本。

視覺上完全滿足。撇除沒有哥斯拉戲份的《金剛：骷髏島》，之前兩集《哥斯拉》正傳，都有安排牠跟其他巨獸對打，但無論是穆透（MUTO，Massive Unidentified Terrestrial Organism，即巨型不明陸地生物）、摩斯拉（Mothra），抑或擁有三個龍頭的基多拉（King Ghidorah），都不像金剛般曉得出拳閃避和跳躍，激烈的拳腳互搏？一直欠奉；反觀金剛，在航空母艦上便一個勾拳打落哥斯拉塊面，而哥斯拉亦不示弱，深諳水性的牠索性拉金剛落海：精密的分鏡，呈現了一場絕對壯觀的巨獸打鬥，那份震撼，只能在大銀幕直觀，揸住個iPad，感受不來，這場打戲，絕對是我近年看過最壯觀的一場。壯觀，還見於那個作為故事核心的地心世界：中段，「愛回家」的金剛帶領人類，深入地心，回到屬於泰坦巨獸的家，那個世界即使擺明是CGI造出來，但真的壯觀，科幻電影，就是要盡力呈現人類的壯闊幻想。

戇居的人類行為

作為萬物之靈的人類在這場神獸大戰有乜做？Well，主要都是戇居嘢，例如明知用水路運送金剛會引來哥斯拉偷襲，但一樣照做，結果求仁得仁，哥斯拉真的來了，促成之前提及的那場壯觀肉搏，並成功引致大量人命傷亡。這時候聰明的人類才想到，原來可以用直升機把金剛吊去目的地。

自以為更聰明的少數人類，就恃住財雄勢大，索性創造屬於自己的機械巨獸，並把秘密基地建在山長水遠的香港太平山下，以為自己能夠操控巨獸，點知巨獸失控暴走，見樓就撞見人就踩，甚麼法都保護不了這地方；最後，還是要靠哥斯拉和金剛聯手，放開彼此心中矛盾，才能成功收拾。兩隻巨獸贏咗場交，香港人就冇咗個中環，建築盡毀，除了滙豐和中銀。由始至終只能作為旁觀者的香港人，實在不知幸或不幸。