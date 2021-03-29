同是選美出身的楊思琦和羅霖，日前亮相麥玲玲與林盛斌（Bob）主持的訪談節目《師父有請》，兩位靚媽剖白感情創傷。楊思琦當年突然未婚懷孕，消息震驚娛樂圈，她直言：「生小朋友係我打算，不過之後發生嘅事，係我同對方（吳帥）有問題冇再喺埋一齊，唔係大家想像咁...件事好簡單，我唔會覺得幾震撼。」她坦言吳帥並無支援女兒的生活費，而自己在經濟上可負擔到，所以從來沒有向對方提出過這樣的要求。

當時作為單親媽咪，照顧囡囡又要兼顧工作，思琦表示試過返大陸工作至凌晨4點，回家才知囡囡有功課未完成，頓時覺得晴天霹靂，要火速為她完成才去休息，「個女見到媽咪工作辛苦，有次病咗發燒瞓喺床，佢喺床邊話好擔心，仲攬一攬我，我個心已經融化咗。」羅霖即說男孩沒女兒窩心，但她的二仔就讀心理學後，有次對她說：「呢幾年辛苦你喇，你所做嘅嘢，我都睇到。」羅霖邊說邊哽咽，楊思琦都感動落淚。

楊思琦自言結束一段感情後，有段時間沒有心情去約會，但囡囡有說過想要個弟弟。問到女兒會否問起爸爸？她說：「佢冇問，但佢話過想要個爸爸，所以而家好開心，亦叫現任丈夫做爸爸，不斷叫爸爸，佢恨咗好耐。」至於老公真正身份一直成謎，她稱對方是圈外人，不曝光是尊重對方的決定，「佢話唔想，講我咪配合。網上話係虛擬老公，話我自己一人分飾幾角編出嚟呀嘛、咩大話冚大話...我覺得好搞笑，如果真係大話，我會好辛苦囉！我點可以諗到咁多嘢？總知而家生活好開心。」

羅霖離婚 前夫想攞一半錢

至於羅霖選亞姐後不到5年就結婚，當時外界不太看好，羅霖坦言：「坊間好多朋友真係好多打賭，睇吓結婚定會分手。我都冇諗過同佢（劉坤銘）結婚，我18歲做空姐都見過吓世面，對佢初初冇乜感覺，唔係我鍾意嘅類型，當初佢話追我，我係好驚，因為當時啲八卦雜誌話佢係公子，又同其他娛樂藝人一齊，所以初初都係避開佢，不過後來一大班朋友活動就成日見。」

羅霖認為堅強湊大3子是為世所迫，「離婚唔係一朝一夕，忍咗好多年，直至佢超越咗我底線其中一點。贍養費係零，點知過半年佢同我打官司，想分我一半錢，學費佢都只想畀部分，打官司真係心力交瘁，我一個女人點算好呢！幸好媽咪話有飯食飯、有粥食粥，叫我返去。初初只係帶細仔走，大仔同二仔主動帶行李搵我，變相負擔更大。離婚後冇諗過復出，因為年紀好大，不過之後有廣告同工作搵我。」她笑言離婚初期最多人追求，奈何生活壓力太大，但現在最想找個伴，「啲仔將來有家庭唔會理我，我做好心理準備，對象唔使係筍盤，最緊要大家溝通到，心地好，唔靚仔都得。」

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