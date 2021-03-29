將於本周四（4月1日）舉行的「第45屆香港國際電影節」，原定由梁朝偉、郭富城主演的電影《風再起時》為電影節開幕電影之一，但今午大會宣佈該片取消兩場放映。《風》片取消放映後，只餘下另一部開幕電影《七人樂隊》，而大會暫未有安排其他電影補上。

今日電影節的官方網站貼出《風》片取消放映的消息，指應片方要求《風》片因技術問題，原定於4月1日及4月4日兩場在香港文化中心的放映的場次取消，已購票的觀眾可退票。《風片》在本月18日開售當日，兩場戲票火速售罄，但其實早已有端倪隨時變掛，在宣佈取消前，電影節官網一直在《風》片片名後方以括號標註「待定」，不過沒料到《風》片竟然如期賣門票後，仍難逃取消放映。

《風》片是講述70年代的香港，廉政公署成立後，對一班貪污探長進行追捕，戲中郭富城飾演探長磊樂，而梁朝偉飾演探長南江，與譚耀文、周文健演當年四大探長。其實去年初，《蘋果》曾報道過《風》片於2018年3月已完成拍攝，據知該片因涉及警貪和黑社會題材，在大陸電影局送檢時一度未能通過，需要作出內容修改，可是至今映期仍一拖再拖。

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