各個品牌因捲入新疆棉事件，而遭中國代言人單方面解約，兩大運動品牌Adidas和Nike亦成為杯葛及抵制對象，連代言Adidas 10年的陳奕迅也為「愛國」而割席。

陳冠希（Edison）雖然全家定居美國，但近年多次展示「愛國心」，其個人潮牌「凝結集團」（CLOT )的秋冬系列亦以「中國力量」為主題。經常和Nike合作的他，因事後未見發表終止合作之類的聲明，遭內地網民狙擊，原定於27日和Nike合作推出CLOT x Nike Air Max 1 ＂K.O.D. CHA＂潮鞋亦惟有抽起，秋冬發佈會的宣傳海報上原先的Nike字樣及標誌，也已經被刪除，算是低調表態。

陳冠希與Nike的合作關係深厚，去年在紐約舉辦的Nike 2020 東京奧運系列發佈會，Edison也是座上客，更和藤原浩、G-Dragon和Virgil Abloh等合體，被喻為是世紀合照，如今不但要將已生產的新款聯名波鞋回收，面對不可估計的賠償金，更破壞了和Nike多年的友好關係，影響深遠。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！