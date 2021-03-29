資深演員廖啟智上周一（22日）驚爆患上胃癌，其經理人公司昨晚上發訃聞，宣佈他昨晚上約8時半，在威爾斯親王醫院病逝，其時家人在身邊相伴，終年67歲。智叔由宣佈有病到離世前後僅一周便撒手人寰，令人不勝欷歔。

智叔遺孀陳敏兒經歷喪夫之痛，她在今早約11時15分左右離開火炭寓所，穿上卡其色上衣及白色頸巾的她獨自駕車到附近接了一名女性友人，透過車窗看到戴着白色口罩的陳敏兒，雙目無神，看來十分疲倦憔悴。兩女然後一齊開車到清水灣鄉村俱樂部，由於陳敏兒並非會員，所以到達閘口時，她先停車登記才可入內。

根據資料顯示，智叔於1988 年跟陳敏兒返教會，1996年決志，並於2002年在清水灣鄉村俱樂部養龜池舉行基督教浸禮，當日有牧師和親友及教友見證，智叔整個人浸落水池，他選中龜池是覺得它夠天然，受浸後更跟親友一齊舉行BBQ聚會。

其實在智叔住院期間，陳敏兒衣不解帶地照顧丈夫，她上周二進入私家病房前更停步向門外守候的傳媒交代智叔病情，陳敏兒指智叔去年12月發覺吃東西時有胃脹感覺，往做身體檢查時發現確診胃癌，即時入院接受治療。陳敏兒更煲了白粥給當時留院老公，她表示醫生更讚智叔是A+級好病人，無奈卻難敵癌魔。

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