前新聞主播陳嘉倩3年多前轉戰娛樂圈後是非不絕，先被指工作態度有問題經常黑面，一時又在清談節目中自爆被全能藝人深夜發求愛訊息，與崔建邦一度扯上關係，不過之後兩位當事人均否認緋聞。被網民封「嘉倩BB」的陳嘉倩，樣子甜美，身邊自然不乏觀音兵和追求者。日前《蘋果》讀者透過「爆相爆片」報料，指目睹嘉倩BB與猛男遊長洲，令人懷疑嘉倩BB有新戀情。

讀者陳先生於3月20日傍晚6時許，見到穿短裙仔的陳嘉倩與一名年約30歲男伴現身長洲觀音灣泳灘，現場不乏一pair pair情侶拍拖談心，而讀者當時就見到陳嘉倩與男伴在泳灘拍照，二人全程未見戴上口罩。陳先生說：「我見個男仔用相機幫陳嘉倩影相，女嘅又幫返男嘅影，之後佢哋坐低喺啲大石度傾偈，仲一齊自拍添，兩個影完相都冇戴口罩。其間陳嘉倩見到有人用長鏡影佢，搞到佢好唔自在，即刻擰轉面，兩個人坐多一陣就離開唔知去咗邊，前前後後逗留15分鐘左右。」

《蘋果》向陳嘉倩了解是否與男伴遊長洲，她承認說：「係。」會否是男朋友？她表示：「朋友嚟，入長洲hea吓。」陳嘉倩指當日未有為意被人偷拍，而近日她正忙為ViuTV拍攝劇集《冥冥之中》。

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