張敬軒因為外傭「遮遮」的「出眾」早餐全餐吸like成功，晉身成為「早餐KOL」，問題天天都多的軒仔，昨日在IG又再開心大分享，不過今次「出事」的主角並非外傭「遮遮」而是軒仔本人，他分享了一段短片並留言：「網購新體驗之 #網購直昇機 #伏伏伏伏伏伏伏伏伏伏！」

一向喜歡買木料自製禮物送給朋友的軒仔，近日見到一件「嘢」很靚，於是決定買下來送給朋友，當時他手執一支杖說：「本來諗住做一支杖送畀朋友，見到嗰支同呢支差唔多，當時我冇乜諗，然後手快快撳咗，終於今（噚）日寄咗返嚟。」軒仔隨即換上一支勁粗的杖，強忍笑容地說：「原來係咁大碌嘅，都算喇，本身覺得佢幾有型呀，點知轉過嚟時候，係咁嘅，呢個好明顯冇辦法成為一支魔杖，唉，好嘢，嘥錢。」

原來軒手中的杖形狀似便便，結果軒仔在hashtag搞笑地留言：「#我買了一篤天然……#盛惠800蚊 #本來諗住做支哈利波特魔杖送畀人 #我諗家吓連佛地魔見到都驚 #唯有送畀鍾意扮小雲同小吉嘅人 #咒語係便便去去走 #使用說明請參考igStory #原來是世間太荒謬」。

王菀之留言說：「哈！！！！！一轉過嚟我笑到好大聲，呀咪住，唔係送我㗎呵……唔係話唔鍾意，不過等我問問蘇生先。」DJ梁文禮則留言求原圖，設計師Kev Yiu亦笑說：「放喺公司畀我督客用！」軒仔則笑說：「我驚啲客攞嚟『吽』你多啲！」

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