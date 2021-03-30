現年18歲、有日本「最強星二代」之稱的木村光希，甫出道便成為高級品牌的大使，近日她受邀為VALENTINO拍概念短片，她獲安排在一條鋪在地上的和服腰帶上行走，如同行紅地氈的模樣，不過相片一出，即惹來部份網民鬧爆，指光希的行為褻瀆了日本傳統文化！

身為品牌2021年春夏季大使的光希，被安排到一處空曠地方拍攝短片及拍硬照，她要在和服腰帶上行走及擺甫士，另有她坐在以腰帶鋪上的石頭上。自相關短片等公開後，隨即惹來大批網民狠批光希的行為，明言「是對文化的褻瀆」、「腰帶不是地氈，也不好踩在上面」、「單是看着就感到惡心」。

由於備受網民劣評，品牌很快便在社交平台刪除出事短片，連原本放在YouTube公開播放的短片也被設定作非公開，不過因為有網民早已cap圖做back up，所以仍有人看到光希的「罪證」。

疑攝影師出「鬼主意」引誤會

有業內人士指，今次光希其實是「被安排」踩腰帶，罪不在她，但她本身也難逃責任；加上光希的父親木村拓哉數年前曾拍過和服廣告，當時木村拓哉指自己一星期有6天都着和服，令網民在指摘光希時，變得更「重手」。

另有網民翻查資料發現，今次幫光希影相的Fish Zhang是中國人，有人懷疑是文化差別引發今次災難。據品牌的官網寫道，今次的攝影概念是受日本已故導演寺山修司執導的《草迷宮》啟發，片中有一幕在和服腰帶上出場的場面，相信今次不是有心褻瀆日本文化之作。

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