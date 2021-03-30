《蘋果》26周年推出三款限量「撐蘋果」T-shirt，分別印有《蘋果》創刊廣告經典造型、「Truth is Power」及「No more lies」字句。

李綺雯繼才女梁芷珊、藍奕邦、陳意嵐、梁柏堅、王宗堯、阮民安（Tommy）、二次創作歌手晴天林、富商劉定成後，也在社交平台晒出穿上「Truth is Power」Tee的照片，力撐真相。戴上黑口罩的李綺雯，以維港作背景，揚言要「堅守真相」。

李綺雯寫道：「無論過了多久，我們依然要守住一切真相。要為真相而堅強下去。只有說謊的人才害怕真話。如果唔係香港電台鏗鏘集721誰主真相嘅編導，鍥而不捨咁去查冊，搵出721揸車四出打人嘅白衣人身份，我哋都唔會有知道真相嘅證據，但此刻即面臨起訴，好希望大家可以為她禱告，願好人一生平安。」網民紛紛留言撐李綺雯，更讚她「有型」。

而唱作女歌手J.Arie在社交平台貼出黑Tee撐蘋果，她晒出Tee背後印有創作社論《我們屬於香港》的背影照，寫道：「無論變成點，香港都係我哋嘅城市，廣東話都係我哋嘅語言。#撐蘋果26周年」。

「撐蘋果Tee」共有三款設計，分別印有《蘋果》創刊廣告經典造型、「Truth is Power」及「No more lies」款式，現於「你的優惠」購物平台預售，預售價每件HK$100。

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