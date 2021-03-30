韓國元祖男團神話成軍23周年，早前卻因隊長Eric在IG爆seed指摘隊友金烔完而鬧出不和，受到外界關注，但幸好兩人溝通後已和好，上周更一同亮相直播。

神話爆出不和傳聞時，成員JunJin剛好孖隊友Andy錄製SBS綜藝節目《同床異夢2-你是我的命運》，相關內容於昨晚播出。節目中，JunJin夫妻邀請Andy及即將做人妻的女星沈恩珍作客，並為準新娘送上祝福。

6成員性格相似

沈恩珍向JunJin老婆表示，JunJin不常表現出傷心一面，Andy亦指：「我們成員大部份都這樣，6個人都有相似的地方，不怎麼說自己傷心的故事。大家都是很細個就出道，是負責養家的人，一直以來就算辛苦都會頂硬上，隨着時間積累，錯過了談話的時機。」暗指Eric、金烔完不和一事。JunJin亦坦言因年齡增長以及越發懂事，對話反而變少了，甚至不說心裏話。

提及Eric、金烔完和好一事，JunJin都大感高興：「相識逾20年來，一次過爆發了，因為很好地解決了事情，所以更加團結了，以夫妻來比喻的話，現在感覺似回到新婚狀態，再次感受到隊友的珍貴，金烔完現在加入了神話的聊天群組了。我們也很想快點合體活動，之後有消息會告知fans的。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！