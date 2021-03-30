由朱栢康、白只、楊偉倫（阿卵）「朱凌凌」成員等人主演的舞台劇《囍雙飛》，去年因為疫情延遲公映。劇團於三月開始再排戲，一班舞台劇演員，原本打着「做得就唔好放棄」的心態，準備5月跟觀眾見面。昨日政府宣佈放寬限聚令，自4.1起戲院、劇場及主題樂園會放寬入座率至75%，為期14日。對《囍雙飛》一班台前幕後工作人員，是突如其來的好消息。

朱栢康、白只等演員上月起已日以繼夜排戲，雖然在沒有資助及限制入場人數下，劇團將面臨虧損，同時又要擔心政府會忽然封館。不過食物及衞生局局長陳肇始昨日帶來難得的好消息，宣佈放寬劇場觀眾人數，當時朱栢康等人正在排練室收看新聞，當知道新措施後，都表現得非常興奮，互相祝賀。目前白只同時參與電影《金手指》拍攝，阿卵剛完成電影《正義迴廊》，朱栢康亦有其他影視工作在身，雖然各有各忙，仍落力為《囍雙飛》準備。他們透露最難得是快要做媽咪的韋羅莎，雖然預產期撞正排戲而要轉以錄像演出形式參與，不過在首日排練依然準時出現，表演專業。在打後的日子她依然不間斷出席，主要是為任導演的老公German做劇本整理。事緣《囍雙飛》原本為英語劇本作品，所以排練中不時要跟原著對照，韋羅莎被笑是「跟得夫人」。

《囍雙飛》由8個關於男女關係的故事組成，故事由新婚開始，走過甜蜜熱戀，捱過「七年之癢」的經歷。拖索冷漠、孤獨、厭惡、遺忘，直到人生最後一站。將於5月14日在灣仔藝術中心公演17場，門票目前已公開發售。

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