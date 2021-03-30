廖啟智前晚胃癌離世，終年67歲。他一生為演藝界貢獻良多，智叔和太太陳敏兒婚後共育有3子，可是孻仔文諾在2003年患上血癌，抗癌3年後，在2006年4月病逝。喪夫的陳敏兒昨日偕友駕車出外見面，未見兩子同行。智叔兩子都活躍社交網，轉眼已26歲的大仔文哲長得媽咪陳敏兒，22歲的二仔文信則像爸爸智叔。

智叔生前埋首拍戲，低調的兩子未曾出現於首映場合，原來兩兄弟都遺傳了父母的演藝細胞，尤其熱愛音樂。有指文哲及文信分別搞音樂及幕後工作，文信為YouTube頻道「小薯茄」後期製作人員。文哲和文信雖有星級爸媽，但他們都非常低調，未有靠雙親幫助入行，長子文哲打扮很有型不羈，除了留長髮外，雙手還有紋身；二子文信打扮較僕素斯文，智叔早年供他們到澳洲讀書。

文哲喜歡音樂，也懂得打碟，在澳洲時選修音樂製作，畢業回港後更向這方面發展，他聯同一班志同道合的音樂之友組成音樂團體「無人之境」，更以製作人創作音樂，他把作品在網上分享，有指文哲去年在網上眾籌推出以聖經章節為概念的唱片，而該張唱片《SINS》近日都推出。文哲瞓身玩音樂並得到媽咪陳敏兒撐，她更叫身朋友多支持囝囝。

二子文信則精通各種樂器，他的IG也貼出跟友人夾band照片，他曾跟音樂人郭偉亮（Eric Kwok）一齊玩音樂，當中也曾跟鄭中基搞笑合照；文信的IG中亦有與女友的合照，反而沒有貼出跟父母的合照，隱藏自己「星二代」身份。

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