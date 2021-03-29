繼美國樂壇天后Beyonce和Miley Cyrus近期慘遭爆竊後，加拿大男歌手Shawn Mendes與其性感歌手女友Camila Cabello的洛杉磯愛巢近日亦成為賊人的目標，事發時兩人還在屋內，幸好只被揸走名車，沒有任何損傷。

Beyonce失百萬

據八卦網站TMZ前日報道，有數名賊人於上周穿過窗口進入Shawn及其女友的愛巢，當他們發現屋內有人後，隨即匆忙逃走。當賊人逃離現場時，竟順手拎走Shawn的車匙，並揸走其名廠汽車，令Shawn損失最少六位數字美元的財物。Shawn在發現失車後隨即報警，但賊人已逃之夭夭，當地警方仍在調查事件，暫時未有人被捕，亦未知事發時，這對歌手情侶有否與賊人碰面。Shawn和Camila於前年7月開始正式拍拖，近期兩人一同在美國隔離防疫，形影不離。

除了Shawn外，美國天后Beyonce在洛杉磯的三個儲物單位今個月內亦兩度遭賊人爆格，損失價值100萬美元（約780萬港元）財物，當中包括名牌手袋、名牌衫、小朋友玩具及相片等，而Miley的儲物單位就於今年1月時失竊，匪徒偷走其名貴衣服、家庭照片及私人物品。據洛杉磯警方透露，Miley位於洛杉磯聖費爾南多谷的儲物單位於大前年亦曾被爆竊，損失多支名貴結他。

「黑豹」再封帝

另外，第52屆美國全國有色人種協進會（NAACP）頒發的Image Awards於大前日舉行頒獎禮，Beyonce奪得最佳女歌手，她與饒舌女歌手Megan Thee Stallion合唱的歌曲《Savage（Remix）》亦獲得最佳合唱歌曲和最佳饒舌歌曲獎，而她與九歲女兒Blue Ivy合唱的歌曲《Brown Skin Girl》就獲得最佳MV獎。影視組方面，上年8月因大腸癌病逝的「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）分別憑Netflix電影《誓血五人組》（Da 5 Bloods）及《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲得最佳男配角和影帝，由遺孀Taylor Simone Ledward代為領獎，而Netflix人氣劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）男星Rege-Jean Page就獲得劇情組視帝。