日本女星松隆子曾以長髮玉女形象迷盡亞洲男士，她在8年前下嫁音樂人佐橋佳幸，當老公今年9月將滿60歲大壽，松隆子的6歲獨生女下月便升讀小學一年級，令43歲的松隆子甚為緊張，最近為女兒讀小學作出準備，就算工作忙碌，也騰出時間漏夜為乖女縫製上學用品。

松隆子今年重返日劇界，由她孭飛的富士電視台新劇《大豆田十和子與三個前夫》下月開播，今次又是由《四重奏》的名編劇坂元裕二負責劇本，拍檔則有松田龍平、岡田將生及諧星角田晃廣，由三人扮演女主角的三位前夫，松隆子日前就以一身便服到千葉的公園取景，見她全程也笑得開懷，心情相當不俗。

據剛出版的新一期《女性自身》報道，松隆子獲斟拍今年秋季播出的NHK早晨劇《Come Come Everybody》，電視台日前公佈該劇由上白石萌音、深津繪里、川榮李奈主演，有指劇組當初是屬意松隆子做其中一位主角，可是她為接拍《大豆田十和子》，卻以撞期為理由無奈辭演，繼而改由48歲的深津繪里頂上。

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