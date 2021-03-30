關智斌（Kenny）和陳凱琳（Grace）今日應邀到中環出席產品限定店做宣傳。久未公開露面的關智斌（Kenny）最近忙於自我增值，「每星期都上堂，包括跳舞、唱歌、做戲、街頭健身，過得好充實，會有新挑戰畀大家睇，不過覺得有啲五勞七傷。」早前被爆與富家子潘家鏗（Edwin）成為密友，出雙入對一齊做運動，導致與張敬軒情變，軒仔早前出席活動時巧妙回應「何來淡咗呢？」Kenny對新歡一事不作回應，是否密友關係？他說：「咁要問返爆料嗰個，我都唔知點睇係密友，我身邊都好多密友。」Kenny自言現時冇感情生活，但與很多健身老師建立了感情，被笑指搞師生戀？他笑說：「你睇我幾大鑊，冇人埋身，而家生人勿近，朋友都唔肯同我影相出街，我都係戴返個口罩先。」

冇聯絡舊拍檔張致恒

對於舊拍檔張致恒（Steven）被爆負債纍纍後，和太太雯雯夫妻生活依舊，日前更被Naomi點名追債訓話。Kenny見到對方親自作出回應，故不想多加意見。身為債主之一沒有催促對方還錢，「我冇特別理，唔記得，冇擺喺心。佢要自己解決自己嘅事，今次係人生好好一課，朋友畀啲空間支持。」不過近日2人各自各忙都沒有聯絡。至於會否介紹工作給Steven解困？Kenny說：「人生課程要自己處理，旁人唔應該參與咁多，等佢自己處理，希望佢一家人好好地生活。」

Grace還未正式飲「新抱茶」

同場的Grace，其孖生細佬Derek早前和女友註冊結婚，Grace叫大家「Call me二姑奶」喜悅之情洋溢，但Grace表示因疫情關係，和家人還未正式飲「新抱茶」，當日只是註冊稍後才補擺喜酒，她說：「不過我哋3兄弟姊妹都結晒婚，爸爸媽媽最安心又開心。」亦未有催促細佬快生B，反而想細佬和弟婦幫自己湊小朋友，還說：「細仔Yannick（鄭承亮）與細佬（Derek）細個時好相似，性格未睇到，但見到佢哋都諗起我哋童年。」Grace見大仔Rafael（鄭承悅）開始意識做哥哥，會照顧細佬。現時Rafael已經返學，亦知道要戴上口罩才能上街，會主動提出。

近日Grace主持女性節目，為貼近資訊會邊拍邊播。至於劇集則暫時不會接，「始終拍劇好困身，唔想冇時間陪兩個小朋友。」細仔再大點便可以再追個女？她說：「暫時兩個小朋友都好忙，而且年紀太相近，我自己係龍鳳胎，若果遺傳再生多兩個都係仔，我喺屋企就冇埞企。」老公鄭嘉穎則隨Grace心意。

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