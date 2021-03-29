離開不是結束，而是另一個開始。

43歲的田蕊妮，去年4月離開工作了12年的TVB，為她的電視生涯畫上句號。然而她的事業上，又有另一番新挑戰，為老公杜汶澤打理網台「喱騷」做老闆娘、簽藝人王宗堯做其經理人、開個人頻道、演舞台劇等多元化發展。人生如戲，早已看透得失的阿田，坦言未有移民的打算，更無懼會否「被標籤」，她認為只要不是盲撐，香港人是有質素的。

看透得失

常言「大樹好遮蔭」，但近年大台不論台前幕後人才流失，當中不少小生、花旦都走得就走，田蕊妮就是其中之一。離開大台後，對阿田來說有何得與失？她坦言︰「我而家做人好求其，得失有乜所謂，真㗎！你呢一下覺得係失，但下一下喺失入面又得到好多嘢；你呢下係得，但你又失去好多，其實你係唔會知。我唔覺得有得失，尤其喺呢個轉變得咁快嘅年代，而家我反而好放鬆。」

田蕊妮16歲參加亞視舉辦的第四屆《未來偶像爭霸戰》歌唱比賽奪金獎入行，雖然起步是唱歌，但往後她卻在演戲方面建立演藝事業，2013年是她事業的高峯期，她憑劇集《巨輪》姚文英一角封雙料視后。此刻阿田回首過往種種，坦言︰「你講得啱，以前我好着重得失，我會好多嘢諗，好多計算，令到個人好緊張，而家呢啲計算係一個好戇居嘅諗法。我對自己有信心，經歷過咁多嘢，對人嘅睇法有所體會，亦對自己有深刻認識，點面對自己，我反而輕鬆咗。人生如遊戲一場，得失又何須咁認真。」

未計劃定居台灣

提起田蕊妮，便聯想到她的老公杜汶澤。男的說話經常夾雜着粗口，女的說話優雅，看似風馬牛不相及，兩人卻結婚16年，依然恩愛。某程度上阿澤對阿田是有影響的，「話冇，你都唔信啦！如果冇影響，我實在太硬淨啦，哈哈哈！」阿田坦承曾說了一句好傷阿澤的說話，就是「你連累到我」。現在阿田坦言早已沒有這個想法︰「兩公婆互相影響係一定有，睇返我哋嘅關係，我幾肯定咁話，杜汶澤唔可以冇咗我，我都唔可以冇咗杜汶澤。兩個互相影響，學習成為更好嘅人。」此刻問阿田最想跟阿澤說句甚麼心底話，她開懷笑謂︰「咁老土，畀你哋聽得都唔係心底話啦，哈哈哈！」隨即她又降低聲量，輕聲甜笑對鏡頭快說︰「I love you ！」贏得現場一片笑聲。

向來敢作敢言的阿澤，自去年12月離港赴台拍節目至今仍未返港，與太太阿田分隔兩地，難免有相思之苦，問阿田可有掛住老公？她提起嗓音︰「梗係掛啦，好掛住，唔通跳起話『yeah！佢終於唔喺屋企。』其實而家好多人都係咁嘅情況，有時都幾正，兩個人一齊咁多年，短暫分開反而覺得佢喺我心目中位置係好重要，或者佢會覺得我老婆真係好好。」

近年香港的轉變，不少香港人都打算移民，既然阿澤已在台灣工作，阿田可有打算與阿澤定居台灣？阿田說︰「我哋冇plan，亦冇乜長遠計劃。經過呢幾年，我覺得做好眼前嘅事，舞台劇排好佢，當最後演出亦係正面嘅動力。曾經有人問我，對未來點睇？我冇睇法，而家呢一刻就係我哋嘅未來，呢一刻亦係我哋嘅過去。過往嘅經驗帶畀你行好呢一步，自然就有未來，呢個係我同老公好一致嘅諗法。」

無懼「被標籤」

自言幫老公阿澤打理網台「喱騷」如打雜的阿田，早前簽下包薪藝人王宗堯，近日又與曾編寫舞台劇《5月35日》的劇作家莊梅岩合作，問阿田可有擔心「被標籤」？阿田慎重想了想說︰「呢個世代，標籤係避免唔到，我唔介意標唔標籤嘅問題，但我唔係咁睇，究竟佢哋嘅立場係咪基於政治先，大家都有少少混淆。我反而睇到，佢哋做緊嘅事，只不過係佢哋由心而發嘅反應。由細到大，一路都係咁，佢哋見到唔公平、唔公義嘅事情，就會講出嚟，不嬲都係咁，佢哋只係做返不嬲嘅嘢，我就係咁樣睇，而佢哋幾個不嬲都係咁樣。」

阿田還補充說︰「無論政治立場係點，實質上莊梅岩係一個好有才華嘅劇作家，佢寫得好好。我反而覺得要知嘅，唔係有冇被標籤，有咩政治立場，而係你係咪真係有料。好似我哋去黃店，冇理由難食你都盲撐，係要有質素，我覺得香港人係有質素，而莊梅岩就係一個好有質素嘅人。」

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