現年54歲林利和台灣太太Erin因疫情分隔兩地，加上林利要留港照顧患癌的病母，兩夫婦已經5個月沒見，感情受到考驗，昨日兩人更在網上互片，林利留言叫老婆「去找更好生活吧，我無能為力，不是一個好丈夫。」網民都擔心兩人鬧婚變，今日林利接受《蘋果》訪問，承認與太太正在冷戰中。

事緣Erin在社交網留言，「婚姻不是1+1=2，而是0.5+0.5=1。即，兩人各削去一半自己的個性和缺點，然後湊合在一起才完整。其實美麗的故事都是不一定有結局的，只因為它沒有結局所以才會美麗。」、「不是愛情不再永恒，而是浮躁和易變的心！」又貼上一張漫畫婚照，有感而發寫道：「到現在都還沒有拍過結婚照，這疫情到底還要多久……加上彼此也都受疫情影響，收入也大不如前！我只能說大家都辛苦了。」

林利在太太的帖文上回覆：「去找更好生活吧，我無能為力，不是一個好丈夫。我承認負累人，我承認罵妳，去吧，此時此刻我認輸了」、「你喜歡把家事，放在公開場所說，我也在公開場所說我徹底輸了輸了，在這麼辛苦的環境裏各有各的難處，沒有辦法體諒挺過不過去，你說的全對，我輸了！」

要留港照顧媽媽

林利與太太年紀相差14年，兩人於2019年結婚，早前Erin曾在網上點名叫台灣女星陳柏渝不要再私訊林利，令林利惹來偷食疑雲，最後證實是一場誤會，Erin要向陳柏渝道歉。兩夫婦才經歷了上次考驗，怎知現在婚姻又起波濤。林利接受《蘋果》電話訪問，語氣無奈：「冇事嘅，但麻煩，要湊女咁湊，因為耐冇見，佢話結咗婚好似冇結婚，覺得自己好似男人，視訊咗5個月好似網友，總之無奈啦，我都知佢無奈，但我要照顧媽媽，佢可能都悶，有啲情緒，我哋一路嘈交，好多嘢挖出嚟講，變咗大家情緒都唔係咁好。」

對於在留言中指自己認輸，叫太太搵更好生活，林利大吐苦水：「我一個咁孝順嘅人，生活簡單，我身邊嘅朋友佢都識，咁你都覺得唔好，去搵你想要嘅生活，但呢啲只係氣話。」問到氣話中有冇提出離婚？他說：「冇咁講，只係叫佢搵想要嘅生活，我而家真係困難，唔止我困難，個個都困難，但我都好大壓力，要照顧一個病人。」

亮少少紅燈係有嘅

林利嘆謂跟太太年紀相差十幾年，有時想法不同，「每次只能電話視訊傾，我哋仲係新婚，唔係結咗十幾廿年，傾吓啲普通嘢，好多嘢幫佢唔到，譬如屋企嘅嘢、做網站佢一腳踢買貨入貨面交，女仔始終有情緒，唔係第一次，亮少少紅燈係有嘅，而家都係冷戰緊，始終要包容，其實我已經對佢好好，首先自我克制能力強，唔好出去玩，唔好出去應酬，我直情冇，我手機佢追蹤到位置，所以我話對佢好，但好字好抽象，要多啲傾，但大家相距十幾年，有時諗啲嘢少少唔同，我壓力會大啲，因為我兩頭家，雖然屋企有工人，但要親自照顧媽媽。」

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