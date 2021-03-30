資深演員廖啟智前日（28號）晚上因胃癌病逝，終於67歲。入行超過40年的智叔，生前除了參與電視和電影的演出外，他在2010年於浸會大學電影學院高級文憑課程任教表演藝術，資深傳媒人兼浸大新聞系高級講師呂秉權今日在FB轉發由學生在《廣播新聞網》報道的一段關於智叔病逝的新聞，呂秉權寫道：「學生用心之作，還原了『老師：廖啟智』，在主流報道外，發現了智叔的另一面。」

鬧學生冇用個心做戲

報道指浸會大學電影學院的一眾畢業生和老師，計劃在下月為智叔舉行追思會，初步構思會播放智叔生前的演出片段，詳情稍後會公佈。對於智叔的離去，有學生表示感激「廖Sir」的身教言教，不單令他們學識做戲，甚至學識了做人，當中找來學生李添朗分享與「廖Sir」的相處軼事，他說：「佢係一個老戲骨，佢一眼就睇得出你嘅內心有冇觸動，喺我做完一個film work之後，佢問我：『有冇痛過？入面嗰種痛，係銳心銳肺嗰種痛？』跟住佢即場示範畀我睇，佢會點樣去演繹，所以我上堂嗰陣望住佢做戲，都會望到入晒神。」他還說：「我印象最深刻，佢喺一班同學面前鬧我冇用個心做戲，得一個軀殼，只係得一個表面，嗰陣我真係覺得無地自容。佢帶畀我嘅就係，無論做人又好、演戲又好都要用心。」

病痛發作都「頂硬上」

除了在課室上堂外，智叔亦試過帶學生到山頭演戲，其間多次為學生或畢業生義務演出，試過病痛發作都「頂硬上」，課程主任陳學人亦有提及當時情況：「當時我直覺就話不如今日改期喇，但係我又即刻諗到葉童又已經到咗場，不過我冇出到聲，佢竟然話唔好，要直接去現場，我就話你行到行唔到？最後佢叫我幫手買痛風嘅藥。」

對於智叔生前曾經有意為學生開拍電影，可惜如今變成了一個未完成的遺願，陳學人說：「其實佢最主要唔係想做導演，你知唔知點解？佢一直好積極同構思唔同嘅project，希望幫我哋啲畢業生入呢個行業，無論係幕前或者幕後。」

智叔生前曾計劃與田啟文（田雞）開拍電影《翻兜人生》，希望提攜有志加入本港影圈的年輕人，田雞接受《蘋果》電話訪問時表示，雖然之前智叔卧病在床，但仍然念念不忘這個大計，如今智叔不敵癌魔而撒手人寰，田雞表示會繼續完成智叔的心願，希望在5、6 月開拍這套戲。

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