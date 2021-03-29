新疆棉風波持續，過去幾日，H&M、Nike、adidas等品牌被官媒帶頭點名針對下，遭內地全民抵制，大批藝人為展現「愛國心」，紛紛發聲明自行宣佈與相關品牌解約，表態支持新疆棉。和adidas合作逾10年的陳奕迅（Eason）也宣佈「堅決抵制任何污名化中國的行為」 與品牌割席，不過，外傳他要付上沉重代價，需向品牌賠償6,000萬元違約金。

新疆棉風波中，明星單方面解約到底是否需要賠償？日前有內地律師指出，明星可以根據中國《民法典》中「不得濫用民事權利損害國家利益」解約，不必承擔賠償責任，因此中港藝人可以品牌「抹黑國家」為理由，單方面解約。不過，有消息指Eason將要面對6,000萬元違約金，未知是否因為他和adidas的合約是「全球代言人」，而非「中國代言人」，有不同合約條款。記者向Eason公司求證賠償金額，但截稿前未有回覆。

Edison刪Nike標誌

今日不割席不代表明日不割席，多個品牌如Hugo Boss為保內地市場率先跪底，撤下官網抵制強迫勞動的聲明，但其後又重申「不能容忍強迫勞動」，強調沒有採用新疆棉。日本運動鞋品牌ASICS之前亦同時間發聲明，更激動寫道「品牌堅決反對一切抹黑和造謠中國的行徑」。但據澳洲廣播公司（ABC）報道，ASICS位於日本神戶市的總部昨日緊急澄清，指微博上的聲明是未經授權發出，不代表官方立場，品牌為澳洲提供的奧運隊服裝並沒有使用新疆棉，代言人李易峰昨日亦火速和品牌解約。

Nike在內地網民抵制的外國品牌榜上有名，陳冠希（Edison）潮牌CLOT經常和Nike合作出潮鞋，事後未有發表割席聲明，遭內地網民狙擊。CLOT原定上周六和Nike合作推出CLOT x Nike Air Max 1 “K.O.D. CHA”潮鞋，風頭火勢之下，臨時抽起這對聯乘鞋，新品發佈會的海報上亦刪除了Nike標誌。Edison在發佈會錄影短片中講設計概念時，多次強調「中國卓越，中國力量」，算是低調表態。 雙方合作關係深厚，今次割席除了面對不可估計的賠償金，亦破壞了多年友好關係。

栢芝力撐李寧牌

頂級明星割席Nike、adidas，變相益了內地國產運動品牌李寧吸納明星代言人，事後即時簽下內地當紅男星肖戰。張栢芝因《乘風破浪的姐姐2》在內地人氣急升，相信也將會代言李寧牌。她連日來穿上李寧牌運動衫發文，在Ig連環貼兒子試李寧牌的相片，她更穿波鞋跑步，寫「真心真意推介的波鞋」。

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