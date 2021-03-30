有份演出韓國綜藝節目《我家的熊孩子》的50歲男星朴修弘，近日被爆遭胞兄侵吞100億韓圜（約6,857萬港元）的財產，引起網民熱議。

拍失大權阻結婚

據爆料指，朴修弘僱胞兄任經理人30年，胞兄及嫂子管理了他所有資金，包括片酬，但從未給過朴修弘演出費，而且他們擔心朴修弘婚後會取回管理金錢的大權，所以一直反對朴修弘結婚。

爆料人直言：「形式上是娛樂公司的公司，但（胞兄）以家族的權威剝削朴修弘的生活，朴修弘對他們來說只是ATM。一直相信家人的朴修弘，看到自己的存摺及資產狀況後，發現所有東西已轉到胞兄、嫂子、以及姪女名下，當中包括逾100億韓圜的演出費，令朴修弘感到崩潰，但胞兄一家現時已潛逃了。而朴修弘亦患有抑鬱症，他現時的情況非常困難。」

對於家醜被曝光，朴修弘昨日大方回應事件，表示已要求跟胞兄進行對話，但胞兄一家已逃跑，並否認父母知情：「確實受到金錢上的損失，但父母一直不知道有過這樣的糾紛，最痛苦是給父母帶來了很大的困擾，真心希望大家停止指摘我的父母。」

疑潛逃美國

朴修弘的遭遇獲不少網民同情，隨即有網民幫忙「起底」，之後有網民指朴修弘胞兄及嫂子疑似正滯留在美國加州，但無法確實消息的真偽。亦有網民翻摷朴修弘過去的言論，發現他在2012年受訪時曾表示：「現在我有一個視如己出的姪女，所以也不會羨慕別人，她還曾對我說『叔叔的遺產全是我的』。」誰知姪女的話卻成真了。

姪女IG狂晒名牌

而朴修弘的好友亦相繼爆料，表示朴修弘胞兄經常對他洗腦，稱朴修弘就是他的全部、現在花的錢都是為了他，令朴修弘越發信任自己，就算身邊人勸他要小心胞兄一家，但都沒有用，就連姪女IG上的照片全是名牌，朴修弘也從不懷疑。此前，朴修弘受訪時表示自己出道30年來一直沒有好好休息過，經濟財力應該已達中小企業的水平，他還計劃休息時帶家人去品嚐美食，但現時財產全都被胞兄侵吞，格外諷刺。

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