人稱「金毛」的本地長跑大滿貫楊錦鴻，今日（30號）不敵肺癌與世長辭，終年51歲。娛樂圈不少藝人愛長跑，不時與金毛相約跑步交情深厚，紛紛在社交網悼念這位體壇英雄。

2018年林海峰到日本參加埼玉馬拉松，原來是得到金毛鼓勵，結果林海峰做出3小時13分的個人最佳時間，足以令他夠資格報名參加全球最難入圍的波士頓馬拉松。林海峰在社交網貼合照悼故友：「係佢鼓勵我去報埼玉馬，係佢鼓勵我頭段可以試吓放膽啲，最後，係佢第一個同我講：『喂，你好似PB喎！』 多謝金毛。並向mandy及yoyo送上祝福。」

同樣愛跑步的柳俊江貼上黑白合照：「下午收到消息，世界六大馬sub3長跑好手，香港跑界開心果『金毛』楊錦鴻先生與肺癌搏鬥至最後一刻，猝然離世。失去如此一個大好人，認識鴻哥的朋友們無不悲傷，卻印證了鴻哥的『幸福』，他踏實地用雙腳，跑出了豐盛的人生，在無數人的生命中留下快樂的影響力。」

樂隊Kolor主音Sammy寫道：「精神長存，一路好走，RIP #好傷感」，徐濠縈因老公陳奕迅捲入新疆棉風波變得低調，在IG的限時動態貼合照悼念：「我也好榮幸同你一齊喺西隧嘅廣告牌幫跑手打氣，永遠記得你6大SUB3 HERO。」

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