現年46歲的台灣女星陳德容，去年爆出已在2019年8月低調與地產富商王贊策簽字離婚，並指兩人之間沒有第三者，只是因聚少離多，及價值觀等不同而和平分手。近日有段陳德容受訪的短片在微博瘋傅，不難發現她離婚的端倪。

該短片提到陳德容9歲便入行做童星，演藝資歷長，但她要求傳媒不要再提自己的年齡，顯然很介意。被問到她如何過生日、生日蛋糕上是否沒有歲數數字蠟燭等，她笑言：「連蛋糕都不切。」

之後陳德容剖白心底話，指男伴要「讓我做小女生，所以那個人不要逼我做大人」。之不過，人長不大，只有心境，而且實際上要「完全不長大」，實在有難實行，但陳德容自有一套：「如果他一直逼我去，逼我要做姊姊，或者做媽媽的話，應該是分手的下場。」不少網民對陳德容的言論感意外，更有人推測她當日離婚，也可能與她堅持做「小女孩」有關。

寧死不演大齡孩之母

另一方面，陳德容在大陸頗吃香，她早年憑「瓊瑤女郎」接拍不少電影或電視作品，但近年的演藝作品減少，原來與她揀戲拍有關。接近「50路」的她原來堅持不演母親角色，她在訪問中稱：「我也不會想要演奶奶，我也不會想演人家媽，如果說我保養得這麼好，再要我演一個大孩子的媽，對不起，那就是說，死都不會接就對了，我覺得對我是奇恥大辱！」雖然有網民為她辯護，她也有演過年幼孩子的母親角色，但大多網民都認為，已經40幾歲的陳德容竟然仍想做小女生，才是最奇怪的事。

其實入行多年的陳德容，一直以標緻外貌為人熟悉，而她的靚樣，多年來沒有改變！她在2018年出席護膚品活動時，有網民發現當時44歲的她，樣貌同20歳時幾乎一模一樣，而且無論在頸或臉上，都找不到一條紋！被台灣人指是「超恐怖凍齡」。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！