34歲日本當紅女星石原聰美，去年閃婚嫁金融才俊，早前有報道指她為了家庭，或會引退做個全職主婦。不過傳聞已不攻自破，石原聰美婚後隨即趕拍NTV愛情劇《戀愛在Deep》，與39歲男星綾野剛成為嶄新情侶檔，石原聰美飾演一位海洋學者，綾野剛則演大企業的後人，負責開發海洋渡假村，石原為了守護大自然欲阻止開發計劃，命運卻令二人墮入愛海。

有日媒爆料，《戀愛在Deep》是齣針對成年觀眾的愛情劇，故兩位主角將會有親熱場面，更傳出石原聰美因劇情需要而上演婚後首次床上戲。石原聰美近年主演劇集均收視欠佳，其去年擔正的《默默奉獻的灰姑娘》亦處於低位，大結局僅收9.7%收視，相比起同門女星綾瀨遙，對方孭飛劇集《天國與地獄》卻收視極佳，最後一集收20.1%，暫成本年度的日劇收視冠軍，令石原聰美更下定決心，一於瞓身演出新劇來收復失地。

與此同時，《戀愛在Deep》鐵定下月14日首播，電視台今日宣佈會由三人樂隊back number唱出主題曲《怪盜》。

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