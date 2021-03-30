人氣男團MIRROR自宣佈5月開騷後，隨即乘勢推出團歌《WARRIOR》，成員姜濤和Jer柳應庭日前先後推出全新單曲，而正在蜜運中的陳卓賢(Ian)，昨日亦推出新歌 《DWBF》(意即「Don’t Wanna Be Friends(不想只當朋友)」。

《DWBF》歌詞是講述一位少男想和心儀對象有進一步發展，成為戀人。可是在MV中，擔當做Ian的女主角並非Ian女友Amy Lo（盧慧敏），而是近日參加ViuTV新節目《YOLO的練習曲》、被封「港版周子瑜」的22歲Jeannie。Jeannie曾為「試當真」拍攝《唔通佢有男朋友》一集，由於Jeannie目測擁有34C豐滿身材，加上眼大鼻高典型索女臉孔，因此備受連登仔追捧。

Ian和Jeannie在MV有大量對手戲，Ian指新歌曲風跟以往大有不同，而這次他與監製T-Ma和馮允謙(Jay Fung)聯合作曲，當中更有「歌手與模特兒」等令人聯想的歌詞，擺明冧model出身的女友Amy Lo，而正在熱戀中的他，相信亦份外唱得投入。Ian指今年希推出4首單曲，並承諾繼續朝唱作人方向進發。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！