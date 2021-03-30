S.H.E成員任家萱（Selina）於2010年在上海拍攝內地劇《我和春天有個約會》爆破戲時發生意外，身體嚴重燒傷，她的臉部、背部和四肢總共有54%面積被嚴重燒傷，要剃頭靠頭皮來移植皮膚。雖然傷口已康復，但回想當年復健之路，其實真是有苦自己知。Selina今日在台灣出席陽光基金會活動，看到傷友堅強和樂觀面對人生，令她也感動起來。

Selina用坐監形容當年復健過程：「那時身心狀態比較負面，覺得我到底犯了甚麼罪，每天被困在疤痕，只能做的事是復健，一樣的功課，一樣沒成效，傷口破皮、起水泡，身心靈很挫敗。」捱過一切傷痛，令她人生改觀，並學會享受每一天，在平凡日子中尋求開心，她續說：「那時經歷太多悲傷、負面跟絕望，已經飽和了，現在遇到小小挫折都不算甚麼。」11年前的傷疤雖已好，但身體仍有創傷後遺症，她說：「身體的散熱系統有一半受損，常有忽冷忽熱的狀況，我比別人還會流汗，風一吹，冷了就會失溫。只要放縱吃重鹹，沒有注意水喝太少，整個人就會浮腫。」Selina卻樂觀接受一切，更自嘲：「大概像是提早經歷更年期吧，但我還沒有啦。」

失婚的Selina曾在訪問中提及有小鮮肉對她有興趣，問到二人可有發展空間？她苦說：「都沒有聯絡，最近突然忙了起來。」對於今日是好姊妹田馥甄（Hebe）的38歲生日，Selina透露早有安排，還買了飾品做生日禮物。提到這位閨密，Selina忽然眼紅紅：「怎麼很想哭，太浮誇了吧，我的人生。」她感謝Hebe在需要的時候，給了她重要的力量：「我們都是一路這樣扶持的彼此，我沒有辦法想像我的人生沒有田馥甄。」

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