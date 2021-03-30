韓國人氣劇《驅魔麵館》於去年11月開播後，大受歡迎，連續多時穩守Netflix香港排行榜榜首，當中更令劇中的主角人氣急升。不過男主角趙炳圭因捲入校園暴力風波，令他被迫暫時停工，至於被指撞樣港星劉小慧、龍小菌的女主角金世正則以solo歌手身份回歸樂壇，她昨日攜第二張迷你專輯《I’m》回歸，連日來都現身各大音樂節目做宣傳。而金世正亦十分愛錫香港fans，亦有接受本報訪問，大談新碟及近況。

與志效唱友情歌

現年24歲的金世正活躍於演藝圈，除了做歌手外，亦有拍電視劇、綜藝節目及演音樂劇，多棲發展。對於今次新碟的靈感，她說：「我認為在享受健康的休息時，最好的想法就會浮現在腦海中。如果隨時做筆記並記錄下來，某個瞬間會發現它們和欠缺歌詞的節奏或旋律相匹配。當時記錄下來的筆記會成為歌詞及主題。」而本身金世正就最想與圈中老友、TWICE的志效合作，更想一起發行一首代表友情的歌。

想和前輩IU鬥戲

而本身金世正十分欣賞前輩、「國民妹妹」IU，不過她就最想和IU鬥戲，她笑說：「我想和IU前輩以上司和新入職員工的身份見面，想扮演互相交流，互相看着對方成長，關係也變得更加深厚的角色。」金世正底憑《驅魔麵館》人氣上升，劇集將投入第二季的拍攝工作，問到是否與劇中演員保持聯絡時，她就說：「到目前為止，我一直有與劇集拍檔們聯繫，我的習慣之一就是會自言自語說：『要努力生活』和『人生很有趣』等，每當這時就會想起前輩們，所以經常發短訊問候他們。」

不擔心被定型

在《驅魔麵館》她飾演外冷內熱的女主角，問到怕不怕被「都哈娜」的形象定型時，金世正就說：「比起擔心都哈娜的形象會掩蓋我平時的性格，反而我更擔心在拍攝途中會否表露出我那過於開朗的性格。平時的我太愛開玩笑，精力也很充沛，所以擔心在拍劇中，畫面出現的不是都哈娜，而是金世正。另外， 要把我，即金世正的性格由一至十數出來的話，肯定已包括了都哈娜擁有的性格，所以不用擔心或導致我的形象會被定型。」

金世正表示自己平時唱歌的時候會想起演技，演戲的時候亦會想起唱歌，在集中各領域工作的時候，好像會成為另一個換氣的窗口。她形容當透過演戲感受到自己感受不到的情感時，就會記下來，想到總有一天會把它們用在作曲上。反而她拍畢劇集後就會先返去鄉下的家，稍作一周左右的休息：「把在拍攝中積累的歌曲渴望或收集的創作靈感變成現實，並加以解決的話，對角色的心意或演戲後產生的空虛感好像也能得到一定程度的整理。」

二頭肌引關注

之前金世正穿小背心露出健碩的二頭肌而引起關注，她就大方分享keep弗心得：「即使平時減肥，也不會餓肚子，而是健康地減少食量來面對。最近有吃營養劑，也有接受教練訓練來增強體力。金世正前年曾低調來港旅行，當時香港正實施《蒙面法》，但她仍戴罩周圍遊覽，她亦有在IG分享在港的照片，她自言十分想念香港的美食：「Jenny Cookie和肉脯，炒小白菜、炒豆芽等用特有的調味料炒出來的所有食物都很好吃。」同時她笑言如果有機會來港見fans的話就想獻唱人氣劇《愛的迫降》OST《All of my days》給大家。

金世正於2016年因為參與人氣選秀節目《PRODUCE 101》以限定女團I.O.I身份出道，同時亦屬於事務所旗下的女團gu9udan的成員，不過gu9udan於去年宣佈解散，金世正就開始展開個人活動。

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