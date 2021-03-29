林二汶一連兩場紅館演唱會前晚舉行尾場，她的父母及一眾圈中好友如岑寧兒、藍奕邦、許廷鏗及《全民造星III》季軍陳毅燊（ANSONBEAN）、 何超儀與老公陳子聰、C AllStar成員釗峰和安仔及李幸倪等均有到場欣賞，其間當ANSONBEAN現身時即惹來一陣哄動。另外《造星III》冠軍趙祥誠（Ben）繼首場後，前晚繼續上台任表演嘉賓，當他表演拿手折骨舞時，台下歡呼聲不絕。

大讚Ben好舞功

首場嘉賓姜濤前晚未有再出現，二汶在台上笑說：「今晚冇我最喜愛男歌手，但有我最喜愛女歌手。」她即模仿彭羚、薛家燕、衛蘭、梁詠琪、葉蒨文聲線唱《愛你枕邊暖》，唱完後她笑說：「多謝咁多位嘉賓，嚟唔到都嚟咗！」二汶坦言要在紅館開騷真的不容易，她特別多謝黃耀明：「冇佢嘅獨具慧眼，我嘅一切就唔會開始。」她亦感謝哥哥林一峰，經常將最好作品留給她，二汶最後還多謝身邊的戰友，唱完《最後的信仰》後正式完場。

完騷後，二汶及Ben接受訪問，對於Ben連續兩晚擔任表演嘉賓，她大讚對方叻仔，跳舞又好，但首踏紅館舞台的Ben卻說：「我緊張到手震，揸咪都唔識揸。」問到姜濤未有擔任尾場嘉賓是否酬勞太貴？二汶笑說：「唔係，因為佢唔得閒。」至於哥哥林一峰兩晚皆沒有現身，二汶指他是遊樂詩人，現時正在隔離中，只好寄望下次，二汶希望可以連開十場的part 2。

「越大越喊得多」

談到已故好拍檔盧凱彤的父母來捧場，二汶指是自己親自邀請他們前來。提到二汶兩晚演出中很少提及盧凱彤，二汶說：「我覺得冇嘢好得過將佢嘅作品擺上紅館，我諗『真係得番你一個人』，我有呢個感覺，但當有音樂嘅時候我又感覺大家依然喺一齊，依然喺我隔籬，噚日都忍唔住有啲哽咽，綵排嘅時候我喊得仲慘，其實好難忍，人越大越喊得多咗。」廖啟智前晚不幸因胃癌離世，二汶指沒有跟對方合作過，不過對於近月來吳孟達和廖啟智相繼去世，她說：「所以我咪講，無論我哋準備得幾好都唔會準備好，惟有珍惜每一刻就係最好嘅準備。」