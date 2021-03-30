馮盈盈和江嘉敏兩位昔日好姊妹，因去年6月富豪船P反目後，自此兩女不相往還，不過TVB為製造話題搶收視，早前安排她們主持新節目《解構心機女》，可是節目未播出，二人就因為一張合照引發「P圖羅生門」事件，雙方繼而在網上隔空過招。

到昨晚首集節目出街，未知是因應節目效果，還是兩女心病浮上面。當話題講到約人出街時，馮盈盈搶住話：「有樣嘢叫Fashionably Late，即係好似約人傾生意，遲5分鐘到畀佢哋準備。」江嘉敏聽完即寸馮盈盈：「唔怪得我哋約佢出街，有咁多藉口遲到啦！」事後馮盈盈就此事接受訪問，爆自己成年冇約江嘉敏出街，又話如果過往真的有遲到，就向對方講句「對唔住」，希望對方不要放在心上。道歉之餘，亦似乎暗藏骨頭，句句有骨。

其實兩女都算是非多多，早前江嘉敏𢯎生果店長期贊助，被網民笑幾百蚊生果都食唔起，至於馮盈盈比江嘉敏尤甚，因一句「夠膽嚟踩場……拍到你變薑蓉！」結果得罪萬千姜糖，就算之後貼出和姜濤的合照撲火，但亦於事無補，反被指兜得夾硬兼肉酸，更被踢爆IG根本冇follow過姜濤和MIRROR其他成員。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！