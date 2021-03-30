44歲的陳少霞（Hazel）自2016年再逢第二春，與富商李文輝婚後並育有1歲半的女兒李書雅（Esther），有指其夫坐擁身家達8億，而Hazel婚後亦過着闊太生活，十分寫意。Hazel不時在社交網貼出在獨立屋的天台和花園種花、種菜，還種了唔少生果、薯仔等，變成一個小農場，分享與囡囡Esther的農作物，讓女兒細細個學習自耕自足；與此同時，還將她的豪宅環境曝光。

近日復活節將至，日前她在社交網分享了和囡囡製作復活蛋的過程，相中可見Esther用畫筆畫復活蛋時，弄到雙手及一身，甚至連臉上都有顏料，而媽咪陳少霞就一於少理，不怕污糟邋遢，讓女兒自由發揮。畫好的復活蛋，之後還掛在天台所種的樹上。可見她的獨立屋不單止坐擁無敵海景，其天台可容納種花、種樹，還擺放了戶外枱椅，環境十分寬敞，而種菜的小花園雖然在地下位置，同樣有足夠空間讓Hazel種了多種蔬菜。

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