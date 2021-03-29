曾是大台視后的田蕊妮，將於4月底參演莊梅岩編劇、甄詠蓓（Olivia）導演的舞台劇《聖荷西謀殺案》，與潘燦良演夫妻。演戲絕對難不倒阿田，但世事難料，刻下疫情仍未終結，任何可能性都隨時會發生。然而鍾愛演戲的阿田，視演戲如放假，更珍惜當下每個演出機會，她更不諱言︰「我當今次係最後一次演出。」

無懼比較

今次是舞台劇《聖荷西謀殺案》第四度公演，之前3次都由劉雅麗主演、李鎮洲導演，兩人於2010年「第19屆香港舞台劇獎」中，分別獲最佳女主角（悲劇／正劇）及最佳導演（悲劇／正劇）。前者有漂亮的成績，加上鄭秀文曾演過《聖》劇的電影版，難免會被人作比較，難得阿田沒有擔心過，「觀眾會比較係無可厚非，作為演員，我覺得演戲係冇得比較，因為唔同演員演同一個角色，一定有唔同，角色就好似張畫紙，演員就係畫家，你點去畫幅畫，每個人都會呈現唔同嘅嘢，而我有信心呈現一個唔同嘅阿Ling（劇中角色）出嚟。我相信Olivia點解搵我演，佢一定覺得我係適合，我亦好相信莊梅岩嘅選擇，我絕對唔擔心。」Olivia亦有同感：「各有唔同嘅化學作用，反而我好期待演員點塑造佢哋嘅角色，同佢哋本人會好唔同，觀眾未見過佢哋嘅另一面。」

談及角色阿Ling是個美麗女人，卻做了一些不美麗的事，更令男人黐線，阿田認為愛情與麵包，阿Ling原先是揀麵包，卻一不小心揀錯了愛情。而阿田的愛情觀，只覺得美麗的事會一閃即逝；當發生愛情後，兩人走在一起，相處才是人生最難的學問。不過阿田很理解阿Ling的性格，更不諱言大家有共通點，她笑謂︰「阿Ling係個好包容嘅女人，好溫柔，而且好愛佢老公，我覺得我都係囉！」說罷阿田笑過不停，在旁的Olivia忍不住說︰「你贏晒啦！」阿田一臉嬌俏的說︰「佢（指阿澤）知㗎！」

在導演Olivia眼中，阿Ling是個複雜的人物，而這是個毀滅的故事，愛得深滅得深︰「我嘅愛情觀就係要小心。」她認為要有人生閱歷才能演活阿Ling這角色，阿田正是她的不二之選︰「佢係一個果斷又勇敢嘅人，有一種自我。而莊梅岩就覺得阿田好靚，佢有呢種質地。佢連阿澤都可以控制住，冇人控制唔到！」

演戲當放假

去年離開大台的阿田，原本打算到法國修讀戲劇課程，可是疫情關係無奈要擱置。近期她接觸更多不同工作，如幫老公打理公司，有得演戲反而覺得是放假，「舊年12月公司剛開始，有好多嘢要建立，同我之前嘅工作性質完全兩回事，有好多嘢要學，係有壓力。所以有機會畀我做返演員，返去我最熟識嘅地方，我直頭覺得係放假，所以我好期待。」

舞台劇將於4月底公演，近日阿田等人都密鑼緊鼓開始排戲，阿田坦言好珍惜今次演出機會，更視今次為「最後的演出」，她說︰「我係好鍾意演戲，亦唔會放棄。但而家好多嘢話唔埋，因疫情劇場開定唔開，做定唔做，唔知道下一刻會發生咩事，所以我將每樣嘢當最後嚟做。」工作上，可以掌控在自己手中，阿田感受到那份自由，她說︰「係呀！我好珍惜每個moment，見嘅每個人。當你真心去對人，唔會有咁多計算，反而令自己放鬆咗，而家乜嘢都當最後嚟做，珍惜我每次嘅工作機會。」

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