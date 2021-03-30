台灣組合蘇打綠主音吳青峰，去年被昔日恩師林暐哲控告涉嫌違反《著作權法》，案件今日在台北地院開庭。青峰今日抵達法院時全程低頭不語，沒有回應在場記者提問。庭上資料表示檢方去年2月認定青峰已將詞曲版權授權林違哲，但未經林違哲同意下演唱及推出專輯，因而控告青峰違反《著作權法》。

法庭傳召見證雙方簽署合約終止協議的律師黃秀蘭作供，她憶述2018年12月見證2人解約過程，她指當時2人傾談完後，還手挽着手坐電梯離開，青峰對林暐哲說：「希望你還能來我們哈里坤當製作人。」但林暐哲回覆：「不。要斷得乾乾淨淨。」青峰再說：「好。不能合作，還可以當家人。」青峰聞言勾起往事，當場抑壓不住情緒灑淚。法官待黃秀蘭作供完畢後便宣佈休庭，讓青峰去廁所收拾情緒。

面對跟昔日恩師對簿公堂，青峰前日在IG分享躺在床上的照片，及撰文「不求惡有惡報，但求善有善報。不敢說自己多善良，但也真的是不偷不搶不貪不騙，對我好的人從來就是加倍付出真心無愧於心。真的希望這世界能發生一些公義，讓人還能有相信的力量。希望有一天能快樂地醒來，醒來能看見光明。希望有那麼一天。 #坦白說最近負能量爆棚 #讓一些人感覺到了要向你們說聲不好意思 #有時候醒來閃過第一個念頭是不知道還要面對甚麼荒謬事會有點害怕醒來 #幸好你還在身邊 #讓我靠一下取暖」。

事緣青峰於2018年底跟林暐哲拆夥及終止經理人合約，不過詞曲版權卻有爭議，因為雙方詞曲版權契約原本期限是2008年到2014年，若要解約須在約滿當年的9月30日前3個月以書面方式提出，否則合約自動延長1年，然而青峰2018年卻遲至10月26日才以書面通知解除詞曲版權契約。因而林暐哲認為，青峰當年未合法解除詞曲版權契約，在合約仍有效期間，曾公開獻唱《太空人》專輯內12首歌曲，還透過哈里坤的狂歡公司公開播放，因此控告青峰違法《著作權法》。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！