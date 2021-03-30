（IG圖片/IG截圖）
徐濠縈（阿徐）熱愛運動相信是眾所周知，全因有「分享症」的她日常最愛「分享」跑步、踩滑板相，更加是張張相都「剔」不離身，全身均是Nike新衫新鞋。自從老公陳奕迅（Eason）上星期因新疆棉事件，表忠跟合作超過10年adidas中止合作後，老婆阿徐「嫁雞隨雞」，同時在IG story上載一張木棉花樹相，暗撐老公。
「剔」不離身的阿徐近日亦完美示範甚麼叫「愛之深恨之切」，老公表忠之後，阿徐隨即除下身上所有「剔」，而分享做運動的相亦只局限在IG story內出現。阿徐先後於上周六（27日）及昨日分享做GYM相，兩日同樣以黑色運動背心配襯黑色長褲，當然見不到以往最愛的「剔」標誌，不過就發現她刻意以物品及字體遮掩雙腳，頓成了「銀河唯一的秘密」，不想跟大家「分享」她穿着甚麼款式的運動鞋。其實之前經已有網民提議她轉着李寧牌，莫非阿徐時間太急，仲未搵到恰當而又合心水嘅運動鞋？另外，有傳Eason跟adidas割席要賠6,000萬違約金，相信Eason現時跟老婆搵運動鞋一樣同樣煩惱。
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