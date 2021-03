美國真人騷《Keeping Up with the Kardashians》正在播放最後一季,新一集上周出街後,近期經常被指整容的Khloe Kardashian再次成為網民攻擊的對象,她終於被激嬲留言反擊。

Kardashian家族真人騷於2007年首播,至今足足播了14年。對於被人批評外表,Khloe在新一集中向NBA加拿大籃球員男友T湯臣(Tristan Thompson)表示厭倦被人討論,所以決定減少公開分享私生活:「我的心靈已經到了爆發點,他們認為自己容許談論我的體重、樣貌和私生活,事實上,我不想再聽到。」不過,網民未有因此而停止討論,而且變本加厲指Khloe每星期都有新面孔,激得她在IG連環發文還擊:「下一次有人想打低你,記得自信是安靜,但缺乏信心是響亮的。」之後又寸爆網民唔做嘢:「記得你永遠都不會被一些做得比你多的批評,你只會被一些做得比你少的人評論。」

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!