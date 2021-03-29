美國真人騷《Keeping Up with the Kardashians》正在播放最後一季，新一集上周出街後，近期經常被指整容的Khloe Kardashian再次成為網民攻擊的對象，她終於被激嬲留言反擊。

Kardashian家族真人騷於2007年首播，至今足足播了14年。對於被人批評外表，Khloe在新一集中向NBA加拿大籃球員男友T湯臣（Tristan Thompson）表示厭倦被人討論，所以決定減少公開分享私生活：「我的心靈已經到了爆發點，他們認為自己容許談論我的體重、樣貌和私生活，事實上，我不想再聽到。」不過，網民未有因此而停止討論，而且變本加厲指Khloe每星期都有新面孔，激得她在IG連環發文還擊：「下一次有人想打低你，記得自信是安靜，但缺乏信心是響亮的。」之後又寸爆網民唔做嘢：「記得你永遠都不會被一些做得比你多的批評，你只會被一些做得比你少的人評論。」

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