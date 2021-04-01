韓國Channel A收費電視台推出新綜藝節目《鋼鐵部隊》，由男團Super Junior成員金希澈、金聖柱、金東炫等人主持，是韓國特種部隊出身的預備役軍人，為各自部隊的名譽展開激烈對決的節目。

集結特種部隊

《鋼鐵部隊》集結出身於韓國最知名的特種部隊軍人，包括韓國陸軍特戰司令部、海軍陸戰搜查隊、反恐部隊707、海軍特戰隊（UDT）、特殊任務軍事警察特別組（SDT）及海難救援隊（SSU），節目於上周二開播後意外獲得好評，一眾演出節目的軍人更引起熱議，不少網民大讚「好帥氣」。

騷肌鬥大隻

合共演出的24名軍人都有樣有身材，在挑選最強隊員的「塹壕戰」對決中，多名軍人更除了衫裸上身出戰，各自大騷肌肉，先發制人，由於最終勝出的一人，有助團隊進行下個任務，令現場氣氛更加緊張。而之前神劇《太陽的後裔》中宋仲基飾演的劉時鎮就屬於韓國特戰部隊軍官，當時因為《太陽》熱潮，令到一眾fans都被「劉時鎮」所吸引，現時有真實版的「劉時鎮」現身幕前，難怪開播以來都成為網民熱烈討論的對象。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！