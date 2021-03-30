薛家燕主持了4年的無綫節目《流行經典50年》，今晚錄影最後一集，適逢今日是家燕姐的71歲生日，新任副總經理曾志偉現身為她慶祝生日。家燕姐坦言好驚喜︰「好多謝志偉之前話要隆重呢個節目，今集會延長至個半鐘，所以請咗好多嘉賓上嚟。今日好似聚舊咁，有胡楓（修哥）、湯寶如、歐倩怡，又有男神馬德鐘等，最難得係曾生，佢呢排忙到飛起，仲特登抽時間嚟祝賀，真係好多謝佢！」

談到節目來到尾聲，家燕姐坦言有點不捨，她說︰「當然唔捨得啦！不過志偉頭先話，會盡快年尾再開返，我聽到都好開心。」至於家燕姐今年的生日願望：「最緊要係一家平安、身體健康、兒孫滿堂，最重要係疫情快啲過，因為好影響我哋日常生活。」談到就快抱孫，家燕姐表示新抱有學習湊BB，而她會提供經驗，難得的是連修哥都好關心她抱孫，「修哥畀咗個食譜我，佢話呢個湯要畀新抱飲，生B時會好快生出嚟，佢話佢啲孫都係咁，兩個鐘就生到出嚟。」

此外，2014年離開大台的楊思琦，今晚亦是嘉賓之一，她更與8年前一齊參與《星夢傳奇》的鄭俊弘合唱，她說︰「對上一次返嚟已經係一、兩年前，好開心見返啲舊同事，時間過得好快，《星夢》都已經8年。」當年她參加《星夢》時，因走音失準，首次參賽已被叮走，不過對唱歌仍有熱誠的她，今晚卻倒米提及年初為香港開電視的劇集《夏空》唱主題曲，她說︰「今年初唱過一首劇集主題曲，都希望唱歌同拍戲都有發展。」提及已1歲多的兒子Kody，思琦表示男仔較活躍，現在已開始學行路，也懂得叫爸爸、媽媽，9歲大女十分愛錫弟弟。

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