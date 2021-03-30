Marvel新作《雷神奇俠4》（Thor:Love and Thunder）又將加入一名猛將，奧斯卡影帝羅素高爾（Russell Crowe）將會加盟參演，令電影巨星雲集。

《雷神奇俠4》有眾多巨星參演，除了原有的「雷神」基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth）、「女雷神」妮坦莉寶雯（Natalie Portman）、「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）、曾客串的麥迪文（Matt Damon）外，「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）都會加入，至於「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）更「過檔」Marvel演奸角。至於羅素高爾的角色仍然保持神秘，但已叫粉絲非常興奮。近日他亦連同一眾戲中演員在澳洲四處遊玩，包括與「雷神」基斯遊船河，又一同入場睇欖球。電影將繼續由泰格韋替替（Taika Waititi）執導，暫定於下年5月6日上映。

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