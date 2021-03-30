曾演出日本真人騷節目《雙層公寓》的女摔角手木村花，去年5月底不堪網民的惡毒留言，在家中雙料自殺結束寶貴生命，終年22歲，令當地喚起網絡欺凌的嚴重問題。

木村花生前慘被網民攻擊，原因是她與另一名參與節目的男拍檔小林快發生爭執，原本對阿花有好意的阿快，因不慎將阿花鍾愛的戰衣洗至縮水，繼而在鏡頭前動怒，事件令人懷疑是幕後製作人員為節目效果教唆阿花痛罵拍檔，猜測背後有劇本並把木村花塑造成惡女，小林快亦在社交網上直認節目經過剪輯，實際情況並非如出街畫面般嚴重，負責製作的富士電視台即被指是害死阿花的罪魁禍首。

今天是木村花成為職業摔角手的出道紀念日，日本放送倫理組織（BPO）廣播人權委員會，下午就事件作出評論：「雖然廣播倫理道德上存在問題，但不能說是侵害人權。」木村花的44歲母親木村響子，傍晚時份於東京舉行記者會，回應BPO的結論時痛哭說：「不承認是有侵犯人權，我感到心痛及遺憾。」木村響子對結果感到相當不滿。

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