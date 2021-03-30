來自紐約布魯克林的創意藝術團體MSCHF向來鬼主意多，前年將一對注滿聖水的Nike Air Max 97s改名為Jesus Shoes，一分鐘內售罄，上個月將Hermes的經典Birkin bags解體，重製成Birkenstock拖鞋，開價$76,000美金，一樣有買家。近日MSCHF和饒舌歌手Lil Nas X合作，卻因設計而惹上官司。

Lil Nas X早前推出新歌《MONTERO》，為搞噱頭宣佈和MSCHF推出聯乘版黑紅Nike Air Max 97s，名為「Satan Shoes」（撒旦鞋），鞋側位置含有一滴由MSCHF成員提供的人血，限量666對，充滿邪敎氣息，定價美金$1,018（約港幣$7,990），前日開賣，同樣一分鐘內售罄。

不過設計因含人血，而在網上引起極大道德爭議，Nike隨即入稟法院，控告MSCHF未經授權便推出「向撒旦致敬」的Nike Air Max 97s，影響品牌形象。事實上不少人的確感到混淆，以為是Nike官方推出的設計，更有人發起#boycott活動抵制品牌，Nike方面表示已將留言cap圖作為證據呈上，同時要求MSCHF 對分賺到的收益，MSCHF方面暫時沒有回應。

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