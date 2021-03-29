強國小粉紅多年來因為台灣、香港等問題而不時發表「偉論」，最近又因為新疆棉而周圍「批鬥」藝人。而近日中韓因為泡菜、韓服等議題，強國小粉紅不時狙擊韓國藝人，而「國民妹妹」IU就成為最新目標，IU日前推出新專輯《LILAC》，但大陸網民卻突然翻摷她昔日言論，指她受訪時曾將台灣列為國家。

獲台網民力撐

根據台灣傳媒報道，台灣網民在《Dcard》表示IU近日成為大陸網民攻擊的目標，當中大陸網民刻意翻摷IU昔日的訪問片段，IU當時提到各國家時就分別提及「印尼、中國、台灣、日本」，由於把台灣列為國家，加上與大陸並列，自然又觸動小粉紅的神經，紛紛留言炮轟IU辱華，又聲言「國家面前無偶像」。不過台灣網民就力撐IU，指IU因為成績太好，所以被人嫉妒，又指翻摷陳年舊片沒意思，並指大陸網民講一套做一套，即使IU受到圍剿，但她的專輯在當地仍賣個滿堂紅。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！