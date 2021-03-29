現年43歲的田蕊妮，去年4月離開工作了12年的無綫，為她的電視生涯畫上休止符。然而她在事業上另一番新挑戰，為老公杜汶澤打理網台「喱騷」做老闆娘、簽藝人王宗堯做經理人、開個人頻道、演舞台劇等多元化發展。人生如戲，早已看透得失的阿田，坦言未有移民打算，更無懼「被標籤」，她認為只要不是盲撐，香港人是有質素的。

常言「大樹好遮蔭」，但近年無綫不論台前幕後人才流失，曾奪視后的田蕊妮就是其中之一。離開後對阿田來說是得是失？她日前在尖沙嘴接受《蘋果》訪問，回想2013年是事業高峯，在無綫憑《巨輪》封雙料視后，阿田稱︰「以前我好着重得失，我會好多嘢諗，令到個人好緊張，𠵱家呢啲計算係好戇居嘅諗法。經歷過咁多嘢，對人嘅睇法有體會，亦對自己有深刻認識，點面對自己，我反而輕鬆咗。」

冇咗阿澤唔得

阿田與杜汶澤結婚16年依然恩愛，她坦承曾說了一句好傷阿澤的說話，就是「你連累到我」，現在她早已沒有這想法︰「兩公婆互相影響係一定有，睇返我哋嘅關係，我幾肯定咁話，杜汶澤唔可以冇咗我，我都唔可以冇咗杜汶澤。兩個互相影響，學習成為更好嘅人。」此刻問阿田最想跟阿澤說句甚麼心底話，她輕聲甜笑快說︰「I love you！」

綜觀近年香港的轉變，不少香港人都打算移民，既然阿澤已在台灣工作多月，阿田可有打算與阿澤定居當地？她說︰「我哋冇plan，亦冇乜長遠計劃。經過呢幾年，我覺得做好眼前嘅事。曾經有人問我對未來點睇？我冇睇法，𠵱家呢一刻就係我哋嘅未來，呢一刻亦係我哋嘅過去。過往嘅經驗帶畀你行好呢一步，自然就有未來，呢個係我同老公好一致嘅諗法。」

由心而發反應

「喱騷」早前簽下王宗堯，阿田近日又與曾寫舞台劇《5月35日》的莊梅岩合作，問阿田可有擔心「被標籤」？她說︰「呢個世代，標籤係避免唔到，我唔介意標唔標籤嘅問題，但我唔係咁睇，究竟佢哋嘅立場係咪基於政治先。我反而睇到佢哋做緊嘅事，只不過係佢哋由心而發嘅反應。由細到大，一路都係咁，佢哋見到唔公平、唔公義嘅事情就會講出嚟，佢哋只係做返不嬲嘅嘢。」

阿田續說︰「無論政治立場係點，實質上莊梅岩係一個好有才華嘅劇作家。我反而覺得要知嘅，唔係有冇被標籤，有乜嘢政治立場，而係你係咪真係有料。好似我哋去黃店，冇理由難食你都盲撐，係要有質素，我覺得香港人係有質素，而莊梅岩就係一個好有質素嘅人。」

撰文︰羅婉玲