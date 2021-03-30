韓國男團SHINee經歷成員鐘鉉離世一事，餘下4名成員繼續活動，隨着溫流、Key及珉豪先後服完兵役，組合於上月推出新碟《Don’t Call Me》回歸樂壇，並取得好成績，更將於下月4日舉行線上演唱會。

fans不捨

隊中年紀最細的成員泰民亦已經27歲，已屆當兵之齡，他昨晚在Vlive進行網上直播時，就暗示將於今年夏天入伍，他表示：「很想很想我吧？如果我在的話會太過溫暖，今年夏天會很熱的，說不定我不在反而會更好。」令fans大感驚訝，立即留言追問他是否入伍，泰民沒有直接否認及承認，僅表示：「不知道是不是因為很久沒露面了，說了不該說的話，但我想比任何人早一步告訴你們。」

對於泰民暗示入伍一事，fans都相當不捨，更引起網民熱議：「雖然不是我的偶像，但知道（泰民）要去當兵，心情好奇怪」、「看直播時差點哭了，沒有李泰民的夏天哪裏好了」等。

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