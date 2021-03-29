奧斯卡影帝安東尼鶴健士及奧斯卡影后奧莉花高雯主演的《爸爸可否不要老》（The Father）是近期猛片，值得推薦。電影以老人癡呆為題材，劇情絕不婆婆媽媽，冇拖泥帶水，亦唔會搞喊觀眾，高手之作。

《爸爸可否不要老》獲得金球獎四項提名、英國金像獎BAFTA六項提名以及奧斯卡六項提名，絕非浪得虛名。電影由Florian Zeller自編自導，劇本改編自2012年公演的同名舞台劇The Father（Le Père）。此舞台劇，香港話劇團曾於2017年演出，馮蔚衡執導，毛俊輝飾演父親一角。當年16場全部爆滿，好評如潮。去年香港話劇團原計劃重演，但因疫情而取消。

這是Florian Zeller首部電影作品，片長97分鐘。過去以耆英為題材的影片，甚多暮氣沉沉，《爸爸可否不要老》卻極之精采，絕無冷場，這除了歸功於扎實的劇本之外，安東尼鶴健士及奥莉花高雯演出旗鼓相當，確係頂呱呱。安東尼鶴健士本身已是八十多高齡，演此角色入形入格，尤其是懷疑女婿偷了自己手錶一場，簡直拍案叫絕。影片以父親主觀敍事。他患上認知障礙症，整天疑神疑鬼，思想混亂，所以片中出現的人物，似夢迷離，不知到底是否真實。結局時，父親置身於老人院，之前種種，雖如南柯一夢，但女兒孺慕之情，溢於言表，真摯而非虛幻。

電影寫情細膩，不煽情不造作，感人肺腑。中年及長者觀眾，看此片感同身受。不才最大感觸，是香港安老服務水平低劣，住宿老人院之長者，自疫情後產生之慘況，實不吐不快。香港社福服務極差，此乃不爭之事實，其中又以安老最多問題。政府老人院及大牌NGO所辦之老人院（包括自費入住的院舍），自疫症出現後，不准親人探訪，極不合理。2020年，防疫為由，可以理解，但至今已一年多，所有老人院仍未有任何探訪安排，住宿的老人正式係衰過坐監。

坐監，朋友及家人可去探訪。見面，隔住塊玻璃談話，冇直接接觸，大家都安全。但全港所有老人院，疫症至今已一年多，卻仍不花錢整間好似探監房咁嘅物體去解決問題。其實仿效探監房的做法，探訪者及老人家起碼可以見面。零接觸，彼此又不會受感染。

香港政府社福及NGO高層，乜都唔做，唔構思解決方案，正牌高薪廢老。

撰文：區紹熙

本欄逢周二刊出

【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。