年僅20歲的濱邊美波貴為日本影視界紅人，其演出的真人版電影《約定的夢幻島》正於香港上映，昨日打上本地票房榜五甲，暫時收34萬港元，濱邊美波最近聯同片中拍檔板垣李光人、城檜吏拍片向香港觀眾打招呼。

人氣動漫《約定的夢幻島》大受歡迎，真人版亦有不俗口碑，除了濱邊美波、北川景子及渡邊直美外，板垣李光人、城檜吏亦於當地嶄露頭角，14歲的城檜吏在攞獎片《小偷家族》中備受注目，而形象中性的板垣李光人更極速上位，早前在大熱劇《今際之國的有栖》中扮演變性前的「水雞光」，最近更升呢做主角，在NTV電視台新劇《被無性別男子愛上》中孭飛演打扮女性化的「男一」相馬周。

講回濱邊美波，由她主演的影視系列《狂賭之淵》，今年再度添食，電影版《狂賭之淵 Part2》定5月於當地上映，片商今日公開全新劇照。另外，11歲入行的美波，九年來累積不少演出經驗，而她今日出版散文相集《追夢日記》，輯錄她11歲到19歲在雜誌專欄的連載文章及珍貴照片，上架首天已宣佈加印應市。

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