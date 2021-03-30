譚詠麟（阿倫）今日棄穿平時至愛的Nike或Adidas等牌子，穿上本地品牌KOYO ROCK外套、腳踩西班牙出品的KELME（卡爾美）波鞋，出席港台《香港足球名人堂》啟動禮，向足球名宿致敬。阿倫在席上除了打手印外，更與足球名宿張子岱和黃文偉踢波。

已有差不多兩年沒有在港公開現身的阿倫，早前在大陸做節目掘金，問到是否賺了不少？他說：「唔係講呢啲，起碼有得做，個人有寄託。」提到他3月5日已打科興疫苗第一針，阿倫表示自己本身沒有三高，事前亦已問過家庭醫生，接種後沒有不良反應，他說：「我同朋友一齊打，佢哋過咗兩個禮拜後，就會眼瞓，我都試過日間，一日半日眼瞓，我好少咁樣，不過淨係眼瞓有乜好擔心？4月頭會打第二針。」雖然阿倫講話唔擔心，但就認為打針前應該要再檢查心跳、血壓各方面，而他每年都會做身體檢查。

自稱普通藝人拒談政治：問我把鬼呀！

提到新疆棉花風波，最近掀起大陸網民要抵制外國品牌，阿倫表示：「呢啲咁政治化係咩事呀，應該搵返政治人，問我把鬼呀！」他指身上的衣服是由本地設計師設計，並笑指自己只是普通藝人。問他近排有沒有衫褲鞋襪要丟？他說：「避得咁多咩？我有啲係好有紀念性，係歌迷送畀我，如果我着，佢哋又開心，歌迷開心，我又開心，何樂而不為呢！做乜要丟呢？」有網民話要燒衣服波鞋，他即說：「係咩？咁犀利㗎？攞去捐畀人啦！」問到明星足球隊踢波照穿Adidas等外國運動品牌？他只說：「我唔知喎，因為我係職業球員，咩場地就着咩波鞋。」

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