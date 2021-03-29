廖啟智前晚不幸離世，網民紛紛懷念其經典作品，包括電視劇《選戰》及《教束》等，尤其對智叔在電影《十年》的《本地蛋》單元感受最深，網民貼出經典對白「千祈唔好慣，就係因為我哋乜嘢都慣晒，先搞到你哋咁。」悼念智叔。其實智叔接拍前已考慮到有被影響的風險，當時他接受《蘋果》專訪說：「我知道五個古仔都包含到政治成份，冇擔心過秋後算賬同俾人舉報。」他對經典對白亦有一番體會：「千祈唔好慣，有句說話係『積非成是』，當非變咗是反而唔慣。」智叔亦曾在訪問提到：「我會堅決留港，我係比較頑固。其實我係草根派，係本土派，我鍾意香港。」

與智叔合作《十年》的工作夥伴對他離世均感惋惜，監製蔡廉明前晚表示：「當初邀請智叔，佢好爽快答應，佢非常願意支持新導演，都帶咗一位學生參與。」當年智叔引薦浸大學生王慶南（Paco）參與幕後工作，同時客串演雞農阿祥，Paco昨接受《蘋果》訪問難掩傷感說︰「佢班房門外會貼住『遲到可以回家』，佢認為作為從業員必須要自重。」《本地蛋》導演伍嘉良昨表示：「正正係智叔演繹，令到大家今日仍然好記得某啲對白。」杜汶澤亦在網上引用《本地蛋》對白悼念智叔。